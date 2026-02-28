Projection, Gardiens de la forêt (épisode 2) La Distylerie Luçon

Luçon

Projection, Gardiens de la forêt (épisode 2)

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:30:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Au cœur de plusieurs forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, partez à la rencontre de représentants des communautés autochtones qui s’engagent pour la protection de ces poumons verts reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité… À travers leur regard sensible, cette série documentaire nous invite à redonner place à leur vision du monde.

Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.

Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Projection, Gardiens de la forêt (épisode 2) Luçon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud