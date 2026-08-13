Projection, Gardiens de la forêt (épisode 4) La Distylerie Luçon
mercredi 4 novembre 2026 · La Distylerie · Luçon
Informations pratiques
Luçon
Projection, Gardiens de la forêt (épisode 4)
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 15:00:00
fin : 2026-11-04 16:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Au cœur de plusieurs forêts primaires, de l’Amazonie à l’Océanie en passant par l’Afrique, partez à la rencontre de représentants des communautés autochtones qui s’engagent pour la protection de ces poumons verts reboiser, lutter contre la pollution, préserver la biodiversité… À travers leur regard sensible, cette série documentaire nous invite à redonner place à leur vision du monde.
Tout public, à partir de 8 ans. Réservation obligatoire.
Les mineurs de moins de 13 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
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La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
L’événement Projection, Gardiens de la forêt (épisode 4) Luçon a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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