Informations pratiques

Concarneau

Projection Germaine Acogny, l’essence de la danse

Cineville Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre du Festival Cap Danse.

En puisant son inspiration dans les danses traditionnelles ouest-africaines, Germaine Acogny s’est imposée, au fil de ses cinquante ans de carrière, comme l’une des figures majeures de la danse contemporaine mais également comme l’une des artistes les plus importantes du continent. À Dakar, où elle a fondé son École des Sables, elle s’applique quotidiennement, à plus de 80 ans, à former une nouvelle génération de danseurs venus de toute l’Afrique et appelée

à prendre sa relève.

Rencontre avec la chorégraphe Betty Tchomanga en lien avec son travail autour de Histoire(s) Décoloniale(s)

Une projection organisée par l’association Grand Écran

Réservation au Cinéville .

Cineville Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

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English :

L’événement Projection Germaine Acogny, l’essence de la danse Concarneau a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC CCA