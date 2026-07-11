Projection Grandir à l’opéra Coulonges-sur-l’Autize
samedi 12 septembre 2026 · Coulonges-sur-l'Autize
Informations pratiques
Coulonges-sur-l’Autize
Projection Grandir à l’opéra
Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous à 14h30 à la Micro-Folie.
Au musée numérique (climatisé), découvrez la projection du documentaire Grandir à l’Opéra . Gratuit .
Micro-Folie Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 45 80 14
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English : Projection Grandir à l’opéra
L’événement Projection Grandir à l’opéra Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-07-11 par CC Val de Gâtine
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