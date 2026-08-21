Projection « Hitch, une histoire iranienne », un film documentaire de Chowra Makaremi (France, 2019, 72 minutes), Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing

Informations pratiques

Projection « Hitch, une histoire iranienne », un film documentaire de Chowra Makaremi (France, 2019, 72 minutes) Samedi 28 novembre, 14h30 Médiathèque Andrée Chedid Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T17:00:00+01:00

« Hitch, une histoire iranienne » tisse les liens qui entrecroisent la grande Histoire à l’histoire familiale, autour de la révolution iranienne de 1979, de ses trahisons et de ses conséquences. Le vécu de la violence politique y est présenté de l’intérieur, par la manière dont il nourrit les représentations, les images, les discours et les non-dits. Fille d’une opposante à la République islamique emprisonnée, torturée et tuée, la réalisatrice fait elle-même acte d’opposition au négationnisme politique du pouvoir iranien en faisant resurgir une réalité de l’extermination des opposants par la présence des objets et par l’obstination de la mémoire. (Alter Ego Production).

Cette projection est proposée en partenariat avec l’association Focus dans le cadre de la 3ème édition du Festival Docs en vue.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Belencontre Nord Hauts-de-France 03 59 63 44 00 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« type »: « email », « value »: « mediathequechedid@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

La projection de ce film multi-récompensé sera suivie d’un échange avec Chowra Makaremi, anthropologue chargée de recherche au CNRS dont c’est le premier film.

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