Projection immersive « Au cœur des ateliers de la Monnaie de Paris », Musée de la Monnaie de Paris, Paris

Informations pratiques

Projection immersive « Au cœur des ateliers de la Monnaie de Paris » 22 septembre 2026 – 28 février 2027 Musée de la Monnaie de Paris Paris

Evènement inclus dans le parcours permanent du musée. https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/preparer-sa-visite/billets-et-tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-22T11:00:00+02:00 – 2026-09-22T18:00:00+02:00

Fin : 2027-02-28T11:00:00+01:00 – 2027-02-28T18:00:00+01:00

A la suite du récolement décennal du fonds photographique mené en 2020-2021, le patrimoine photographique de la Monnaie de Paris a été valorisé au sein d’une des salles du parcours permanent du musée grâce à un dispositif de projection immersif qui permet au visiteur de se plonger au coeur des ateliers et des procédés de fabrication de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1970.

Musée de la Monnaie de Paris 11 quai de Conti 75006 Paris Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France +33 1 40 46 55 00 https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel https://fr-fr.facebook.com/monnaiedeparis;https://www.instagram.com/monnaiedeparis/;https://www.youtube.com/user/MonnaiedeParis Un lieu unique d’expériences sensorielles autour du métal, pensé pour tous, mettant en valeur nos patrimoines et nos savoir-faire.

Le parcours aborde différentes disciplines : art, sciences et techniques, histoire des peuples, du goût et de l’économie, archéologie et sociologie, pour exprimer toute la richesse et la diversité des collections de la Monnaie de Paris. Métro, RER, Bus, Batobus, Vélib, voiture (emplacements réservés pour personnes en situation de handicap).

https://www.monnaiedeparis.fr/fr/le-lieu-culturel/preparer-sa-visite/horaires-acces

A la suite du récolement décennal du fonds photographique mené en 2020-2021, le patrimoine photographique de la Monnaie de Paris a été valorisé au sein d’une des salles du parcours permanent du musée…

© Monnaie de Paris