Projection jeunesse – Ariol, enfin les vacances !, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Projection jeunesse – Ariol, enfin les vacances ! Mercredi 8 juillet, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre (groupes : sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T10:30:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00
La série propose de partager le quotidien d’ARIOL, au long de l’année de ses 9 ans, en savourant de petites tranches de vie. Ariol passe par tous les états d’âme de l’enfance, gais ou mélancoliques, à travers les situations les plus concrètes de la vie : en famille, à l’école, dans le quartier, en vacances…
durée : 1h30
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Vive les vacances ! Concours de châteaux de sable à la plage, passage du Tour de France… Que de bons moments pour ARIOL avec Papi et Mamie !
folimage
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