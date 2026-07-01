Projection jeunesse – Sur la piste du marsupilami, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Projection jeunesse – Sur la piste du marsupilami Mercredi 22 juillet, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre (groupes : sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T10:30:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Quand Dan Geraldo arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes. Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !

durée : 1h45

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Le film de et avec Alain Chabat, avec Djamel Debbouze, Géraldine Nakache, Patrick Timsit et le Marsupilami !