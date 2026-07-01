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Lectures au jardin au musée des amériques – 3 ans et plus, Musée des Amériques d’Auch, Auch

mardi 28 juillet 2026 · Musée des Amériques d'Auch · Auch

Lectures au jardin au musée des amériques – 3 ans et plus, Musée des Amériques d’Auch, Auch

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Musée des Amériques d'Auch
Adresse
9 Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Lectures au jardin au musée des amériques – 3 ans et plus Mardi 28 juillet, 10h30 Musée des Amériques d’Auch Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T10:30:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T10:30:00+02:00 – 2026-07-28T11:00:00+02:00

Rejoignez-nous au musée des Amériques d’Auch pour une séance de lecture en compagnie de vos bibliothécaires. À partir de 3 ans.

Musée des Amériques d’Auch 9 Rue Gilbert Bregail, 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie
Rejoignez-nous au musée des Amériques d’Auch pour une séance de lecture en compagnie de vos bibliothécaires. À partir de 3 ans.

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