Récolte ton miel, Atelier du 4 bis, Auch

Informations pratiques

Récolte ton miel Mercredi 29 juillet, 10h00 Atelier du 4 bis Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Au programme, la découverte des outils de l’apiculteur et des pratiques de l’apiculture ainsi qu’une démonstration de l’extraction du miel des ruches de l’atelier de 4 Bis, 4 bis rue du Bourget à Auch. Une présentation des ouvrages de la bibliothèque autour des abeilles accompagnera un petit historique sur l’histoire de l’apiculture avec un quizz ludique.

Rendez-vous de 10h00 à 12h00 directement à l’atelier du 4 BIS.

Atelier du 4 bis 4 bis Rue du Bourget 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Rejoignez nous au 4Bis, 4 bis Rue du Bourget à Auch le 29 juillet pour une extraction de miel pour l’animation « Récolte ton miel » qui sera accompagnée d’une dégustation de miel.