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Atelier calligraphie, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 1 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Atelier calligraphie, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

Atelier calligraphie Samedi 1 août, 10h15 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T10:15:00+02:00 – 2026-08-01T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T10:15:00+02:00 – 2026-08-01T11:00:00+02:00

La médiathèque du Grand Auch Coeur de Gascogne vous convie à une visite de son fond ancien composé d’une bible manuscrite du XIIIème siècle. En plus de la découverte d’un trésor médiéval d’écritures enluminées, découvrez la pratique de la calligraphie grâce à des petits exercices manuels.
Visite du fond ancien à 11h sur inscription.

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Découvrez la pratique de la calligraphie grâce à des petits exercices manuels.

Collection de la bibliothèque d’Auch

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