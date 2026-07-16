Atelier calligraphie, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Atelier calligraphie Samedi 1 août, 10h15 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T10:15:00+02:00 – 2026-08-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T10:15:00+02:00 – 2026-08-01T11:00:00+02:00

La médiathèque du Grand Auch Coeur de Gascogne vous convie à une visite de son fond ancien composé d’une bible manuscrite du XIIIème siècle. En plus de la découverte d’un trésor médiéval d’écritures enluminées, découvrez la pratique de la calligraphie grâce à des petits exercices manuels.

Visite du fond ancien à 11h sur inscription.

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « marie.traore@grand-auch.fr »}]

Découvrez la pratique de la calligraphie grâce à des petits exercices manuels.

Collection de la bibliothèque d’Auch