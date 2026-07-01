Visite du Fonds ancien de la Médiathèque, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Visite du Fonds ancien de la Médiathèque Samedi 1 août, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T11:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-01T11:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Une visite du Fonds ancien de la Médiathèque d’Auch à travers une visite guidée sur la thématique de la lecture au Moyen-Âge (50 min).

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

Une visite du Fonds ancien de la Médiathèque d’Auch à travers une visite guidée sur la thématique de la lecture au Moyen-Âge (50 min).

Médiathèque GACG