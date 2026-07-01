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Visite du Fonds ancien de la Médiathèque, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 1 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

Visite du Fonds ancien de la Médiathèque, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Sur inscription

Visite du Fonds ancien de la Médiathèque Samedi 1 août, 11h00 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T11:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-01T11:00:00+02:00 – 2026-08-01T12:00:00+02:00

Une visite du Fonds ancien de la Médiathèque d’Auch à travers une visite guidée sur la thématique de la lecture au Moyen-Âge (50 min).

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Une visite du Fonds ancien de la Médiathèque d’Auch à travers une visite guidée sur la thématique de la lecture au Moyen-Âge (50 min).

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