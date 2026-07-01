Perles à repasser – Thème Super Mario, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
jeudi 6 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Perles à repasser – Thème Super Mario Jeudi 6 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-06T10:30:00+02:00 – 2026-08-06T12:00:00+02:00
Activité sans écran !
Le pixel art est une forme d’art numérique qui consiste à créer des images en utilisant des pixels individuels. Chaque pixel est soigneusement placé pour former une image.
En s’inspirant de motifs tirés des jeux vidéo Super Mario, les enfants pourront créer de petits tableaux en pixel art.
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://zfrmz.eu/iAJsCZNKvB4XBEBA8MHV »}]
Venez tester le pixel art avec des perles à repasser !
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