Projection jeunesse – La route d’El Dorado, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Projection jeunesse – La route d’El Dorado Mercredi 5 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre (groupes : sur inscription)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00

1519. Les Espagnols ne rêvent que d’une chose : atteindre l’Eldorado, légendaire contrée aux mille richesses située quelque part en Amérique du Sud. Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, décident de tenter l’aventure et traversent l’océan à bord d’une frêle embarcation. Après avoir chaviré, les deux amis atteignent une ile inconnue. Ils découvrent très vite qu’ils ont atteint l’Eldorado. Mais la fortune et le pouvoir ne vont-ils pas avoir raison de l’amitié qui les lie ?

durée : 1h30

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]

1519, à l’époque des conquistadors, Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, décident de traverser l’océan pour trouver le pays mythique de l’Eldorado.

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