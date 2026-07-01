Projection jeunesse – La route d’El Dorado, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
mercredi 5 août 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
Projection jeunesse – La route d’El Dorado Mercredi 5 août, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre (groupes : sur inscription)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T10:30:00+02:00 – 2026-08-05T12:00:00+02:00
1519. Les Espagnols ne rêvent que d’une chose : atteindre l’Eldorado, légendaire contrée aux mille richesses située quelque part en Amérique du Sud. Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, décident de tenter l’aventure et traversent l’océan à bord d’une frêle embarcation. Après avoir chaviré, les deux amis atteignent une ile inconnue. Ils découvrent très vite qu’ils ont atteint l’Eldorado. Mais la fortune et le pouvoir ne vont-ils pas avoir raison de l’amitié qui les lie ?
durée : 1h30
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
1519, à l’époque des conquistadors, Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, décident de traverser l’océan pour trouver le pays mythique de l’Eldorado.
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