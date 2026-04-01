Projection Let’s Draw au Jardin des Beaux-Arts, Jardin des Beaux-Arts, Angers
samedi 19 septembre 2026 · Jardin des Beaux-Arts · Angers
Informations pratiques
Projection Let’s Draw au Jardin des Beaux-Arts Samedi 19 septembre, 21h00 Jardin des Beaux-Arts Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Pour fêter les 40 ans d’Angers Ville d’art et d’histoire, venez vivre une expérience artistique participative.
Le public est invité à dessiner sur son téléphone et à voir en direct son œuvre sur le chevet de la Galerie David d’Angers.
Jardin des Beaux-Arts Boulevard du roi-René, 49000 Angers Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire https://www.angers.fr/vivre-a-angers/la-nature-a-angers/les-parcs-et-jardins-publics/patrimoine/parcs-et-jardins/jardin-du-musee-des-beaux-arts/index.html
Pour fêter les 40 ans d’Angers Ville d’art et d’histoire, venez vivre une expérience artistique participative.
©MaximeTouroute_Let’s draw corsica
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