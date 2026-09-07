Projection : Lodève 1938-1939, Théâtre de la bicylette, Lodève

Informations pratiques

Projection : Lodève 1938-1939 Dimanche 20 septembre, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 18h30 Théâtre de la bicylette Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En juin 2019, plusieurs boîtes anonymes contenant des bobines de films argentiques aux formats 16 mm et 9,5 mm ont été découvertes par hasard dans une grange des environs de Lodève.

De l’été 1938 à l’été 1939, des opérateurs ont promené leur caméra de la place de la République à la rue Neuve-des-Marchés, du stade municipal jusqu’à la corniche de Fontbonne. Ces images oubliées, aujourd’hui retrouvées, font revivre une Lodève disparue, son ambiance et ses habitants.

Un film réalisé par Bernard Léchelon, auquel un hommage est rendu, avec la participation du Groupe archéologique lodévois et de l’Association généalogique du Lodévois.

Une proposition du Pays d’art et d’histoire du Lodévois et Larzac.

Théâtre de la bicylette 4 rue fraternité 34700 Lodève Lodève 34700 Hérault Occitanie

En juin 2019, plusieurs boîtes anonymes contenant des bobines de film argentique, formats 16mm et

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