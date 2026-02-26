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Projection Place de la Chaumière Mazet-Saint-Voy

Projection Place de la Chaumière Mazet-Saint-Voy mercredi 12 août 2026.

Lieu : Place de la Chaumière

Adresse : Chaumière de l'Aulagnier Petit

Ville : 43520 Mazet-Saint-Voy

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Mazet-Saint-Voy

Projection

Place de la Chaumière Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Film Les Camisards de René Allio.
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Place de la Chaumière Chaumière de l’Aulagnier Petit Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 80 89  michelfabreguet@noos.fr

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English :

Film Les Camisards by René Allio.

L’événement Projection Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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