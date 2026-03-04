Visite d’une classe 1900 Musée Ecole Mazet-Saint-Voy

Visite d’une classe 1900

Musée Ecole 2 Route du Chambon Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Classe d’école 1900 reconstituée, visite commentée par Frédérique Mounier. Places limitées à 15 personnes !

Musée Ecole 2 Route du Chambon Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Reconstituted 1900 school class, guided tour by Frédérique Mounier. Places limited to 15 people!

