Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy mercredi 5 août 2026.

Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Début : 2026-08-05 18:00:00
2026-08-05

Populaires ! Duo Ystava, voyage musical éclectique au violoncelle, du baroque à la pop, de Mozart, Offenbach à Bartok.
Popular! Duo Ystava, an eclectic musical journey on the cello, from baroque to pop, from Mozart and Offenbach to Bartok.

