Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy mercredi 5 août 2026.
Concert
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Populaires ! Duo Ystava, voyage musical éclectique au violoncelle, du baroque à la pop, de Mozart, Offenbach à Bartok.
+33 4 71 59 71 56
English :
Popular! Duo Ystava, an eclectic musical journey on the cello, from baroque to pop, from Mozart and Offenbach to Bartok.
