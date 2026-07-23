Projection plein air Le chant du sauvage Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Informations pratiques

Estaing

Projection plein air Le chant du sauvage

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soirée cinéma en plein air.

Projection du film Le chant du sauvage de Maël Morlhon, suivi d’un temps d’échange avec Maël Morlhon.

Passionné de nature, il vous livrera son amour pour l’environnement et sa préservation. Ses expéditions l’ont amenées jusqu’au cœur des Arbruzzes italiennes, desquelles il est revenu chargé d’image de qualité sur la vie des cerfs élaphes et de la faune sauvage.

Pour être à l’aise, venez avec votre chaise !

Buvette et restauration sur place.

Évènement annulé en cas de mauvais temps.

Soirée gratuite. .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 99 23 27 86 lartisanal.estaing@gmail.com

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English :

Outdoor movie night.

Screening of the film Le chant du sauvage by Ma%EBl Morlhon, followed by a Q&A session with Ma%EBl Morlhon.

A nature enthusiast, he will share his love for the environment and its preservation with you. Her expeditions have taken her deep into the heart of the Italian Abruzzo region, from which she returned with high-quality footage of red deer and other wildlife.

To make yourself comfortable, bring your own chair!

Refreshments and food available on site.

Event canceled in case of bad weather.

L’événement Projection plein air Le chant du sauvage Estaing a été mis à jour le 2026-07-23 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65