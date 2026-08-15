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AGENDA · Châtenois

Projection Road to Nordkapp Châtenois

vendredi 6 novembre 2026 · Châtenois

Projection Road to Nordkapp Châtenois

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Parvis Charles-Louis Marchal
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Projection Road to Nordkapp

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06

Date(s) :
2026-11-06

Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord
Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord. 0  .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99  fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

A documentary film that chronicles the bike trip taken by the para-cyclists of APEI Centre Alsace to the North Cape

L’événement Projection Road to Nordkapp Châtenois a été mis à jour le 2026-08-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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