Informations pratiques

Châtenois

Projection Road to Nordkapp

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord

Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord. 0 .

Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com

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English :

A documentary film that chronicles the bike trip taken by the para-cyclists of APEI Centre Alsace to the North Cape

L’événement Projection Road to Nordkapp Châtenois a été mis à jour le 2026-08-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme