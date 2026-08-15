Projection Road to Nordkapp Châtenois
vendredi 6 novembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Projection Road to Nordkapp
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06
Date(s) :
2026-11-06
Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord
Film documentaire qui retrace le périple à vélo des paracyclistes de l’APEI Centre Alsace jusqu’au Cap Nord. 0 .
Parvis Charles-Louis Marchal Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 68 45 99 fsc.chatenois67@gmail.com
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English :
A documentary film that chronicles the bike trip taken by the para-cyclists of APEI Centre Alsace to the North Cape
L’événement Projection Road to Nordkapp Châtenois a été mis à jour le 2026-08-15 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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