AGENDA · Fromelles
Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque de Fromelles, Fromelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fromelles · Fromelles
Informations pratiques
Projection spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de Fromelles Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
La projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée sera accompagnée d’un apéro dinatoire méditerranéen !
Médiathèque de Fromelles 7 rue de l’église 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 20 35 12 67 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/le-temps-de-lire-fromelles
Projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée
© Agence Mald
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