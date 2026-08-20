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Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque de Fromelles, Fromelles

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Fromelles · Fromelles

Projection spéciale Méditerranée, Médiathèque de Fromelles, Fromelles

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque de Fromelles
Adresse
7 rue de l'église 59249 Fromelles
Ville
59249 Fromelles
Département
Nord
Tarif
Entrée libre

Projection spéciale Méditerranée Samedi 3 octobre, 18h00 Médiathèque de Fromelles Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T20:00:00+02:00

La projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée sera accompagnée d’un apéro dinatoire méditerranéen !

Médiathèque de Fromelles 7 rue de l’église 59249 Fromelles Fromelles 59249 Nord Hauts-de-France 03 20 35 12 67 https://mediaweppes.c3rb.org/le-reseau/les-mediatheques/le-temps-de-lire-fromelles
Projection d’un documentaire sur la mer Méditerranée

© Agence Mald

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