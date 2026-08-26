Projection trois femmes de l’ombre MJC Robert Martin Romans-sur-Isère
vendredi 2 octobre 2026 · MJC Robert Martin · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Projection trois femmes de l’ombre
MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Le film présente le destin de 3 femmes berlinoises qui vont vivre 2 décennies 1920-1942. Elles traversent l’histoire, de la République de Weimar à un Berlin qui bascule dans l’abîme…
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MJC Robert Martin 87 Avenue Adolphe Figuet Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 26 00 contact@mjc-robert-martin.fr
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English :
The film depicts the lives of three women from Berlin who live through two decades, from 1920 to 1942. They navigate the course of history, from the Weimar Republic to a Berlin that is spiraling into the abyss…
L’événement Projection trois femmes de l’ombre Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-26 par Valence Romans Tourisme
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