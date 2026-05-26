Projections de cartes postales et photos anciennes Salles Casadéennes La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu

Projections de cartes postales et photos anciennes

Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Venez découvrir, en projection, des vieilles carte postale du village de La Chaise Dieu et des photos de véhicules anciens de casadéens.

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Salles Casadéennes Avenue de la Gare La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 95 09 77 memoire.lachaisedieu@gmail.com

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English :

Come and see old postcards of the village of La Chaise Dieu and photos of vintage vehicles from the village.

L’événement Projections de cartes postales et photos anciennes La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay