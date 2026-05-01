Projections pour Enfants Idée Halle Paysanne Hauterives

Hauterives

Projections pour Enfants

Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06 18:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Précédant la F(ai)tes des chapeaux du 9 mai, venez passer un bon moment en famille avec la projection deux films courts où les couvre-chefs sont à l’honneur !

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Idée Halle Paysanne 1075 Route de Roybon Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes ideehalle@framalistes.org

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English :

Preceding the F(ai)tes des chapeaux event on May 9, come and enjoy some family time with the screening of two short films in which headgear is in the spotlight!

L’événement Projections pour Enfants Hauterives a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche