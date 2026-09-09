Projet Grand Parc 2050 : Décrocher les étoiles et pas l’école, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
mercredi 14 octobre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Projet Grand Parc 2050 : Décrocher les étoiles et pas l’école 14 et 15 octobre La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
gratuit sur inscription obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T09:00:00+02:00 – 2026-10-14T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T17:00:00+02:00
Durant 2 jours, l’association Monarch Intelligence organise un laboratoire citoyen pour construire le monde de demain !
Deux journées de rencontres inspirantes pour imaginer ensemble le futur du quartier Grand Parc et redonner du pouvoir d’agir à la jeunesse des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Habitants, jeunes, associations, entrepreneurs, structures d’insertion, artistes, étudiants et acteurs du territoire se réuniront pour imaginer ensemble le Grand Parc de demain. Conférences, ateliers, forum associatif et spectacles rythmeront ces deux journées ouvertes à tous.
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-monarch-intelligence/evenements/projet-grand-parc-2050-decrocher-les-etoiles-pas-l-ecole »}]
L’association Monarch Intelligence organise à la Salle des Fêtes du Grand Parc à Bordeaux un grand événement citoyen autour de la jeunesse et du futur des quartiers populaires. conférence atelier
Nora Houguenade
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