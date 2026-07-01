Projet morvandiau Veillée participative Salle des fêtes Villiers-sur-Yonne

Informations pratiques

Villiers-sur-Yonne

Projet morvandiau Veillée participative

Salle des fêtes 15 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08

Nous avons le plaisir de lancer un tout nouveau projet pour notre commune avec la Maison du patrimoine Oral de Bourgogne.

Baluscule Il s’agit d’une veillée participative et conviviale, où chacun est invité à partager un petit moment un conte, une chanson, un poème, une anecdote. Cette veillée se déroulera avec l’accompagnement d’une personne qui nous fera découvrir notamment le patois local, le morvandiau. De plus, ceux qui jouent d’un instrument, comme l’accordéon, la vielle ou autres sont invités à enrichir la soirée. Si cette première veillée rencontre un franc succès, nous organiserons d’autres soirées, trois à quatre fois par an, toujours autour de l’apprentissage du morvandiau, sous d’autres formes, comme des jeux de société.

Venez nombreux pour cette soirée de partage, de musique, et de transmission.

Date de cette manifestation 8 octobre 2026 (L’heure et le lieu vous seront communiqués ultérieurement) .

Salle des fêtes 15 Rue de l’Église Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 25 59 mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr

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English : Projet morvandiau Veillée participative

L’événement Projet morvandiau Veillée participative Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais