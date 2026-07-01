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Soirée photos Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

jeudi 5 novembre 2026 · Le Comptoir de Villiers · Villiers-sur-Yonne

Soirée photos Le Comptoir de Villiers Villiers-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Le Comptoir de Villiers
Adresse
1 Rue de la Verly
Ville
58500 Villiers-sur-Yonne
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Villiers-sur-Yonne

Soirée photos

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-05 22:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Soirée photos dédiée aux aînés de notre village. Ce sera l’occasion de mettre en lumière leurs souvenirs, leurs parcours, à travers des photos anciennes et des témoignages. Nous vous invitons à chercher chez vous des photos ou souvenirs que vous aimeriez partager. Venez nombreux pour célébrer ensemble nos aînés et leur histoire ! Inscription obligatoire au plus tard le 9 octobre 2026.   .

Le Comptoir de Villiers 1 Rue de la Verly Villiers-sur-Yonne 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 25 59  mairie.villiers-sur-yonne@wanadoo.fr

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English : Soirée photos

L’événement Soirée photos Villiers-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Clamecy Haut Nivernais

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