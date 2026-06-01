Projet Tae’thir, Atelier Rafale, Marseille

Projet Tae’thir 4 et 5 juillet Atelier Rafale Bouches-du-Rhône

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-05T14:00:00+02:00 – 2026-07-05T18:00:00+02:00

« Des graines portées par le vent chaud »

________________________________________

L’évènement

________________________________________

Du 3 au 5 juillet 2026, Tae’thir présente « Des graines portées par le vent chaud »

16 artistes et créateur·ice·s d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, de France, du Liban, de Palestine, d’Egypte, de Libye et de Grèce, sélectionné·e·s dans le cadre du projet Tae’thir, présentent leurs œuvres et créations numériques originales au sein d’une programmation mêlant projections, expositions, concert et temps de discussion…

Formant une toile de récits artistiques et numériques, l’originalité de l’évènement réside aussi dans la multiplicité des formats des œuvres exposées : films, installations vidéos et multimédias, podcasts, structures plastiques, jeu vidéo, performance, tableaux, plateforme web,… Ces créations permettent d’interroger la complexité du politique et du social par le langage artistique, invitant à un autre regard sur les droits humains en Méditerranée.

L’évènement est accueilli par trois lieux du centre de Marseille : l’Atelier Rafale, la Fabulerie et le Plan de A à Z.

La page ci-dessous est dédiée à la programmation de l’Atelier Rafale.

Pour consulter la programmation de la Fabulerie, cliquez-ici.

Pour consulter la programmation au Plan de A à Z, cliquez-ici.

________________________________________

PROGRAMME

________________________________________

Les œuvres seront toutes accessibles en déambulation libre au long de l’évènement (04 & 05 juillet de 14h00 à 18h00), indépendamment de la programmation ci-dessous.

SAMEDI 4 JUILLET

16h45 – Vernissage de 4 installations en présence des artistes

• « Anthropomorphic City » (Installation vidéo) – Vanessa Abdelaal

• « The People of Wad Shaaba -Craft, Place and Place » (Sculpture et installations) – Khalid Bouaalam

• « Unshipped » (Structure mobile) – Olga Souvermezoglou

• « A la recherche du reste du pays » (Photographie) – Youcef Senous

________________________________________

Les artistes et créateur·ice·s – L’Atelier Rafale

________________________________________

« Anthropomorphic City » – Vanessa ABDELAAL

Tajseed Madina « Une ville anthropomorphique » explore la relation entre l’individu et une ville qui ne cesse de résister. Inspiré par l’éloignement de la cinéaste de Beyrouth lors des violations israéliennes de 2024, ce film pose la question suivante : comment les artistes peuvent-ils résister dans l’absence ? En tant que citoyenne non libanaise appartenant à un lieu qui la rejette, le Liban, cette œuvre rend hommage aux artistes citoyen.ne.s et non citoyen.ne.s libanais.e.s qui continuent d’aimer, de résister et de créer à Beyrouth, ainsi qu’à la diaspora libanaise contrainte de s’en détacher.

________________________________________

« A la recherche du reste du pays » – Youcef SENOUS

« À la recherche du reste du pays » est un projet photographique, vidéo et sonore qui cherche à comprendre l’Algérie contemporaine en allant à la rencontre d e celles et ceux qu’on ne voit jamais : les vies ordinaires, les gestes discrets, les mémoires silencieuses. Après avoir documenté l’énergie du Hirak, l’artiste s’intéresse ici à ce qui demeure une fois les foules dispersées – les transmissions fragiles, les fractures générationnelles, les réalités socio-économiques du quotidien.

________________________________________

« Unshipped » – Olga SOUVERMEZOGLOU

« Unshipped » constitue un cadre conceptuel et méthodologique destiné à étudier la violence contemporaine, la mémoire et les formes de résistance, en prenant la question palestinienne comme point de départ pour s’étendre à des conditions géopolitiques et sociales plus larges. Le titre fait référence à la fois aux cargaisons d’armes qui n’ont jamais été livrées, en raison du refus des dockers français et grecs de participer à la machine de mort, et à l’aide humanitaire qui n’est jamais parvenue à Gaza, révélant ainsi la violence de l’abandon.

________________________________________

« The People of Wad Shaaba : Craft, PLate and Place » – Khalid BOUAALAM

Ce projet explore les liens entre l’histoire de la céramique et les études géographiques au Maroc au XIXe siècle et au début du XXe siècle, en examinant comment ces histoires continuent de façonner le présent. À travers l’œuvre intitulée « La carte verte de Wad Cha’ba », le projet réécrit la géographie en cartographiant l’histoire céramique de Wad Cha’ba, un cours d’eau de Safi qui porte en lui plus de 500 ans de traditions potières. À l’aide de carreaux de céramique, de recherches d’archives et de fouilles personnelles, l’œuvre s’interroge sur la manière dont les connaissances géographiques coloniales ont croisé l’artisanat marocain et sur les systèmes de pouvoir qui ont façonné ces récits. Ensemble, ces œuvres interrogent la possibilité de réparer des histoires et des géographies endommagées par l’artisanat, révélant des blessures écologiques, culturelles et sociales tout en imaginant de nouveaux récits de résistance.

________________________________________

Venez aussi découvrir :

Au Plan de A à Z :

« Rak Bent (You are a girl) – Asmaa BASHASHAH

A la Fabulerie :

« Polyphonie fragmentées : Mémoires des femmes en exil » – Aya CHRIKI

« Jusqu’à que nous nous retrouvions » – Ahmed ESSAM

« Al Bayan » – Dana YOUNES

« Comme nous brûlons » – Sihem BENMINA

« Lost.dir » – Yanis RATBI

« Y’a ça chez nous? » – Nawal BENALI

« Dhakkir » – Zeineb GHORBEL

« Your Life is a career – The Boutefteens » – Ahmed MERZAGUI

« Diwan du dernier majdhub » – Nabil ANISS

« Sirdab » – Sireen EL ARAJ

« Habiter les langues, résister aux silences » – Olfa BOUARGOUB

________________________________________

Une proposition des Instants Vidéo Numériques et Poétiques, du REF – Réseau Euromed France, du CIHRS – Cairo Institute for Human Rights Studies et de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, dans le cadre du projet Tae’thir.

Le projet « Tae’thir » est la continuité d’une réflexion de longue date sur l’évolution des nouvelles formes de mobilisation et de revendication autour des droits humains en Méditerranée. Le projet a été lancé en septembre 2023 à Marseille pour une durée de 3 ans et est soutenu financièrement par la Saison Méditerranée, l’Agence française de développement, la Délégation interministérielle à la Méditerranée – ministère de l’Europe et des Affaires étrangères – et la Fondation de France.

Pour plus d’informations sur le projet Tae’thir, cliquez ici.

Atelier Rafale 5 rue Pastoret Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://openagenda.com/fr/saison-mediterranee-2026/events/43330956_taethir-des-graines-portees-par-le-vent-chaud »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/aix-marseille-provence-metropole/events/3866648_taethir-des-graines-portees-par-le-vent-chaud-6103852 »}, {« link »: « https://openagenda.com/fr/saison-mediterranee-2026/events/3866648_taethir-des-graines-portees-par-le-vent-chaud-6103852 »}, {« link »: « https://www.euromed-france.org/2026/03/30/cloture-du-projet-taethir/ »}]

« Des graines portées par le vent chaud »

© cmjnrvb studio