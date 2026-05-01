Projet Tissage et Rencontres autour des Souvenirs Musicaux Accueil de Loisirs Des Galets Bleus Entraygues-sur-Truyère

Entraygues-sur-Truyère

Projet Tissage et Rencontres autour des Souvenirs Musicaux

Accueil de Loisirs Des Galets Bleus 15, Quai du Lot Entraygues-sur-Truyère Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Spectacle suivi d’un temps de partage et de récolte de chansons, souvenirs musicaux, dessins et mots préférés.

Spectacle suivi d’un temps de partage et de récolte de chansons, souvenirs musicaux, dessins et mots préférés.

Avec deux musiciens Pauline et Nicolas (compagnie Hors Logerie).

Objectif Créer des rencontres intergénérationnelles entre habitants autour du spectacle, de la musique et des souvenirs partagés. .

Accueil de Loisirs Des Galets Bleus 15, Quai du Lot Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

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English :

Show followed by a time of sharing and collecting songs, musical memories, drawings and favorite words.

L’événement Projet Tissage et Rencontres autour des Souvenirs Musicaux Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)