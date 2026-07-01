Promenade botanique à Meyrin, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève

Informations pratiques

Promenade botanique à Meyrin Dimanche 30 août, 14h00 Maison de Rousseau et de la Littérature

Chf 12.- / 10.- (AVS, chômeur·euse·s) / 0.- (enfants, jeunes de moins de 18 ans et étudiant·e·s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T14:00:00+02:00 – 2026-08-30T16:00:00+02:00

Et si l’on redécouvrait notre environnement à la manière de Jean-Jacques Rousseau ? Passionné de botanique, le philosophe consacrait une grande partie de son temps à parcourir la campagne et laisser ses pensées vagabonder au rythme de ses pas. Pour lui, la marche était bien plus qu’un déplacement : une manière de regarder le monde, de réfléchir et de s’émerveiller.

Cette promenade botanique vous invite à explorer les richesses végétales de Meyrin en compagnie de deux spécialistes : l’une rousseauiste, l’autre botaniste. Au fil du parcours, vous apprendrez à reconnaître certaines espèces locales, découvrirez leurs histoires et leurs particularités, tout en expérimentant une forme d’attention au vivant inspirée des herborisations de Rousseau.

Cette balade s’inscrit dans une série de cinq promenades botaniques organisées à Meyrin, Vernier, Versoix, Lancy et Carouge. À travers ces rendez-vous, la Maison Rousseau et Littérature invite le public à découvrir différents paysages du Grand Genève en associant observation de la nature, plaisir de la marche et héritage rousseauiste.

Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 310 10 28 http://m-r-l.ch/ [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/maison-rousseau-et-litterature-G66DXQHTUZ/event/1639347 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-rousseau-litterature/

« Je raffole de la botanique : […] je vais devenir plante moi-même un de ces matins » – Rousseau, lettre à François-Henri d’Ivernois, 1er août 1765.

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