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Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères Ménestreau-en-Villette

Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères Ménestreau-en-Villette

Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères Ménestreau-en-Villette vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Route de Vannes

Ville : 45240 Ménestreau-en-Villette

Département : Loiret

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 2 Tarif de base plein tarif

Ménestreau-en-Villette

Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères

Route de Vannes Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Promenade cueillette redécouvrez les saveurs d’autrefois
Vendredi 1er mai
de 10h à 12h
RdV route de Vannes, domaine de La Motte
Accompagné lors d’une balade commentée, vous apprendrez à reconnaître les plantes locales et à utiliser les arbustes sauvages pour préparer de délicieux breuvages inspirés des recettes de nos grands-mères.
Au programme
Reconnaissance des plantes sauvages
Cueillette en pleine nature
Découverte de recettes traditionnelles
Moment convivial autour d’une dégustation
Une expérience sensorielle et authentique, idéale pour les curieux
Tarif 2€ par personne

⚠️ Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59
Date limite 29 avril 2026   .

Route de Vannes Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 

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English :

L’événement Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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