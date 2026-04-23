Ménestreau-en-Villette

Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères

Route de Vannes Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Promenade cueillette redécouvrez les saveurs d’autrefois

Vendredi 1er mai

de 10h à 12h

RdV route de Vannes, domaine de La Motte

Accompagné lors d’une balade commentée, vous apprendrez à reconnaître les plantes locales et à utiliser les arbustes sauvages pour préparer de délicieux breuvages inspirés des recettes de nos grands-mères.

Au programme

Reconnaissance des plantes sauvages

Cueillette en pleine nature

Découverte de recettes traditionnelles

Moment convivial autour d’une dégustation

Une expérience sensorielle et authentique, idéale pour les curieux

Tarif 2€ par personne

⚠️ Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne

02 36 99 45 59

Date limite 29 avril 2026 .

Route de Vannes Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59

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English :

L’événement Promenade cueillette Préparons les breuvages de nos grands-mères Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-23 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN