Promenade historique à la découverte de Couraud, Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais, Domérat
dimanche 20 septembre 2026 · Place de Couraud - 28 rue du Docteur Chalais · Domérat
Informations pratiques
Promenade historique à la découverte de Couraud Dimanche 20 septembre, 16h00 Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.
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©Ville de Domérat
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