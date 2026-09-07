Promenade historique à la découverte de Couraud, Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais, Domérat

Informations pratiques

Promenade historique à la découverte de Couraud Dimanche 20 septembre, 16h00 Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

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Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Couraud, célèbre village viticole et le seul à abriter un monument aux morts de la…

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