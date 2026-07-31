JEP 2026 Visite des vignes et du musée de la Vigne La Pérelle Domérat

Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Visite des vignes et du musée de la Vigne

La Pérelle Espace Jean Desgranges Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

La vigne est ancrée dans l’histoire locale de Domérat, depuis le Moyen Age. Plongez dans la vie de la vigne et des vignerons tout au long de l’année et découvrez les outils et les techniques viticoles traditionnelles.

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La Pérelle Espace Jean Desgranges Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

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English :

Vines have been an integral part of Domérat’s local history since the Middle Ages. Immerse yourself in the life of the vines and winemakers throughout the year, and discover the tools and techniques of traditional viticulture.

L’événement JEP 2026 Visite des vignes et du musée de la Vigne Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme