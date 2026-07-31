JEP 2026 Promenade historique dans Vignoux Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Domérat
Informations pratiques
Domérat
JEP 2026 Promenade historique dans Vignoux
Place de Vignoux Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.
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Place de Vignoux Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr
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English :
Come discover the hamlet of Vignoux, which was once the wine-growing district and is steeped in history.
L’événement JEP 2026 Promenade historique dans Vignoux Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme
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