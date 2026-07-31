Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Promenade historique dans Vignoux

Place de Vignoux Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.

.

Place de Vignoux Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the hamlet of Vignoux, which was once the wine-growing district and is steeped in history.

L’événement JEP 2026 Promenade historique dans Vignoux Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme