JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Ricros Ricros Domérat

Informations pratiques

Domérat

JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Ricros

Ricros 130 rue Louis Ganne Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.

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Ricros 130 rue Louis Ganne Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.fr

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English :

Dive into Domérat’s history during the European Heritage Days and discover the Ricros district, a crossroads of ancient, winegrowing and rural history.

L’événement JEP 2026 Promenade historique à la découverte de Ricros Domérat a été mis à jour le 2026-07-31 par Montluçon Tourisme