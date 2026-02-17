2ème Salon des collectionneurs Centre Culturel Albert Poncet Domérat
2ème Salon des collectionneurs Centre Culturel Albert Poncet Domérat samedi 19 septembre 2026.
Domérat
2ème Salon des collectionneurs
Centre Culturel Albert Poncet Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Organisé par Les Collectionneurs Bourbonnais , ce salon des collectionneurs rassemble une cinquantaine d’exposants amateurs venus des quatre coins de l’hexagone.
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Centre Culturel Albert Poncet Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 70 34 14
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English :
Organized by Les Collectionneurs Bourbonnais , this collectors’ fair brings together some 50 amateur exhibitors from all over France.
L’événement 2ème Salon des collectionneurs Domérat a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
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