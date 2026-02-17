2ème Salon des collectionneurs Centre Culturel Albert Poncet Domérat

Domérat

2ème Salon des collectionneurs

Centre Culturel Albert Poncet Boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Organisé par Les Collectionneurs Bourbonnais , ce salon des collectionneurs rassemble une cinquantaine d’exposants amateurs venus des quatre coins de l’hexagone.

.

Centre Culturel Albert Poncet Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 70 34 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by Les Collectionneurs Bourbonnais , this collectors’ fair brings together some 50 amateur exhibitors from all over France.

L’événement 2ème Salon des collectionneurs Domérat a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme