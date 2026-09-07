Promenade historique à la découverte de Ricros, Ricros, Domérat

Informations pratiques

Promenade historique à la découverte de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.

Ricros 130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.

©Ville de Domérat