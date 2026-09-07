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Promenade historique à la découverte de Ricros, Ricros, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Ricros · Domérat

Promenade historique à la découverte de Ricros, Ricros, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ricros
Adresse
130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Promenade historique à la découverte de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.

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Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.

©Ville de Domérat

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