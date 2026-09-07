Promenade historique à la découverte de Ricros, Ricros, Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Ricros · Domérat
Informations pratiques
Promenade historique à la découverte de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.
Ricros 130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Plongez dans l’histoire de Domérat à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et découvrez le quartier de Ricros, carrefour d’un passé antique, viticole et rural.
©Ville de Domérat
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