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Promenade historique dans Vignoux, Château de Vignoux, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vignoux · Domérat

Promenade historique dans Vignoux, Château de Vignoux, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Vignoux
Adresse
22 Rue du vignoble 03410 Domérat
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Promenade historique dans Vignoux 19 et 20 septembre Château de Vignoux Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.
Laissez-vous guider à travers une visite qui vous révélera vestiges et témoins d’un patrimoine qui subsiste aux effets du temps.

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Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.

©Ville de Domérat

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