Promenade historique dans Vignoux, Château de Vignoux, Domérat

Informations pratiques

Promenade historique dans Vignoux 19 et 20 septembre Château de Vignoux Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.

Laissez-vous guider à travers une visite qui vous révélera vestiges et témoins d’un patrimoine qui subsiste aux effets du temps.

Château de Vignoux 22 Rue du vignoble 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 64 88 07 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Venez découvrir le hameau de Vignoux, qui était autrefois le quartier viticole et qui regorge d’histoires.

©Ville de Domérat