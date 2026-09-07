Promenade historique de Couraud, Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais, Domérat

dimanche 20 septembre 2026 · Place de Couraud - 28 rue du Docteur Chalais · Domérat

Informations pratiques

Promenade historique de Couraud Dimanche 20 septembre, 16h00 Place de Couraud – 28 rue du Docteur Chalais Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Découvrez le quartier de Couraud, village viticole bien connu et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

> Durée : environ 1h30. RDV Place de Couraud – Près du 28 rue du Docteur Chalais (près de l’épicerie)

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Découvrez le quartier de Couraud, village viticole bien connu et le seul à abriter un monument aux morts de la Première Guerre mondiale.

©Service communication – Ville de Domerat – Août 2026