Promenade historique de Ricros, Ricros, Domérat

Informations pratiques

Promenade historique de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une balade de l’Antiquité romaine à nos jours.

> Durée : environ 1h30. RDV sur le parking du 130 rue Louis Ganne à Domérat

Ricros 130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]

Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une de…

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026