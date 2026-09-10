Promenade historique de Ricros, Ricros, Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Ricros · Domérat
Informations pratiques
Promenade historique de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une balade de l’Antiquité romaine à nos jours.
> Durée : environ 1h30. RDV sur le parking du 130 rue Louis Ganne à Domérat
Ricros 130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une de…
©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026
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