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Promenade historique de Ricros, Ricros, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Ricros · Domérat

Promenade historique de Ricros, Ricros, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Ricros
Adresse
130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Promenade historique de Ricros Samedi 19 septembre, 10h00 Ricros Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une balade de l’Antiquité romaine à nos jours.
> Durée : environ 1h30. RDV sur le parking du 130 rue Louis Ganne à Domérat

Ricros 130 rue Louis Ganne, 03410 DOMERAT Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Venez à la découverte du quartier de Ricros pour une balade, le long de l’eau. Ce village rural, anciennement viticole, a vécu bien des transformations. Munissez-vous de bonnes chaussures pour une de…

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026

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