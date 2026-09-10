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Promenade historique de Vignoux, Château de Vignoux, Domérat

samedi 19 septembre 2026 · Château de Vignoux · Domérat

Promenade historique de Vignoux, Château de Vignoux, Domérat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Vignoux
Adresse
22 Rue du vignoble 03410 Domérat
Ville
03410 Domérat
Département
Allier

Promenade historique de Vignoux 19 et 20 septembre Château de Vignoux Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Remontez le temps, voyagez de l’Antiquité à nos jours pour découvrir le passé de Vignoux.
A travers ses constructions emblématiques telles que le château, le moulin de Breux et l’ancienne chapelle découvrez l’histoire viticole du quartier.
> Durée : environ 1h30. Rendez-vous place de Vignoux, rue du vignoble !

Château de Vignoux 22 Rue du vignoble 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Remontez le temps, voyagez de l’Antiquité à nos jours pour découvrir le passé de Vignoux.

©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026

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