Promenade historique de Vignoux, Château de Vignoux, Domérat
samedi 19 septembre 2026 · Château de Vignoux · Domérat
Informations pratiques
Promenade historique de Vignoux 19 et 20 septembre Château de Vignoux Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Remontez le temps, voyagez de l’Antiquité à nos jours pour découvrir le passé de Vignoux.
A travers ses constructions emblématiques telles que le château, le moulin de Breux et l’ancienne chapelle découvrez l’histoire viticole du quartier.
> Durée : environ 1h30. Rendez-vous place de Vignoux, rue du vignoble !
Château de Vignoux 22 Rue du vignoble 03410 Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « culture@domerat.fr »}]
Remontez le temps, voyagez de l’Antiquité à nos jours pour découvrir le passé de Vignoux.
©Service communication – Ville de Domérat – Août 2026
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