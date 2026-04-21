Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise Bias
Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise Bias jeudi 17 septembre 2026.
Bias
Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise
Parking de la Mairie Bias Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 09:30:00
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
C’est au fil des migrations et des interventions de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais que nous côtoyons. Cette sortie Nature est une invitation à la découverte de la forêt landaise et de son utilisation par l’Homme.
Animation encadrée par l’animatrice nature de l’Office de Tourisme de Mimizan.
Heure et lieu de RDV à 9h30 sur le parking de la mairie de Bias.
Gratuit
Durée 2h30
Transport prévoir véhicule personnel
Minimum 4 pers
Maximum 25 pers
Prévoir des chaussures fermées, de l’eau et une lotion anti-moustique. Tenue adaptée à la météo. Les poussettes sont interdites durant la visite. Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse.
L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées.
Réservation sur: https://www.mimizan-tourisme.com/
Visites réservées aux individuels couples et familles .
Parking de la Mairie Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise
L’événement Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise Bias a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan
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