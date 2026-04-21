Bias

Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise

Parking de la Mairie Bias Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 09:30:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

C’est au fil des migrations et des interventions de l’Homme qu’a été modelé le paysage landais que nous côtoyons. Cette sortie Nature est une invitation à la découverte de la forêt landaise et de son utilisation par l’Homme.

Animation encadrée par l’animatrice nature de l’Office de Tourisme de Mimizan.

Heure et lieu de RDV à 9h30 sur le parking de la mairie de Bias.

Gratuit

Durée 2h30

Transport prévoir véhicule personnel

Minimum 4 pers

Maximum 25 pers

Prévoir des chaussures fermées, de l’eau et une lotion anti-moustique. Tenue adaptée à la météo. Les poussettes sont interdites durant la visite. Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les consignes ne sont pas respectées.

Réservation sur: https://www.mimizan-tourisme.com/

Visites réservées aux individuels couples et familles .

Parking de la Mairie Bias 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise

L’événement Promenade nature en forêt sur l’histoire et la gestion de la forêt Landaise Bias a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Mimizan