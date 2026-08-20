Promenade « Retour vers le futur…du quartier Rosa Parks », Rosa Lab, Paris

Informations pratiques

Promenade « Retour vers le futur…du quartier Rosa Parks » Samedi 19 septembre, 19h30 Rosa Lab Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Rendez-vous lors d’une promenade nocturne pour explorer l’histoire et la mémoire d’un ancien secteur industriel à travers la projection d’images sur les murs du quartier, l’intervention d’historiens et des récits d’habitants !

Longtemps considéré comme un territoire périphérique et servant de Paris, découpé par les infrastructures et les industries, le quartier que l’on appelle aujourd’hui Rosa Parks est un nouveau morceau de ville. Il se situe sur la ceinture de Paris, ancienne zone des fortifications et symbole de la séparation entre Paris et banlieue.

Des gazomètres géants de l’usine de la Villette, aux voies ferrées omniprésentes de la gare de Chapelle-Charbon et de la Petite Ceinture, en passant par la réhabilitation du plus long bâtiment de Paris – l’entrepôt Macdonald. Découvrez la trajectoire d’un quartier qui se transforme depuis plus d’un siècle !

Rosa Parks c’est aussi l’histoire de l’Hôpital Claude Bernard, haut lieu de l’histoire médicale en France, dont les bâtiments toute en longueur disparus aujourd’hui marquent fortement la forme urbaine du quartier.

Rosa Lab 20 allée rose dieng kuntz Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@rosalab.fr »}]

PROMENADE URBAINE

©Dédale