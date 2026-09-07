Promenades en barques et canoës, Maison Caillebotte, Yerres

Informations pratiques

Promenades en barques et canoës 19 et 20 septembre Maison Caillebotte Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Profitez des joies du canotage à bord d’une barque ou d’un canoë pour retrouver, depuis la rivière, les paysages des bords de l’Yerres chers à Caillebotte.

Maison Caillebotte 8 Rue de Concy, 91330 Yerres, France Yerres 91330 Essonne Île-de-France 0180372061 http://www.maisoncaillebotte.fr Maison du XIXe siècle, présence du peintre Gustave Caillebotte entre 1875 et 1878. Ouvert de mi-mars à mi-novembre, du mardi au dimanche et jours fériés, de14 à 18h30. De mi-novembre à mi -mars, samedi, dimanche et jours fériés, de 14h à 18h.

Circuit en barque ou canoë

©Ville de Yerres