Propriété Charbaymond , de ferme à maison atypique . 140 ans d’histoire d’une maison de famille, Propriété Charbaymond, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Propriété Charbaymond · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Propriété Charbaymond , de ferme à maison atypique . 140 ans d’histoire d’une maison de famille 19 et 20 septembre Propriété Charbaymond Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Nous fêtons notre 15eme années de participation aux journées du patrimoine , plusieurs centaines de visiteurs ont partagé avec nous des émotions , de la surprise , de la curiosité à travers l’histoire de notre maison familiale , son évolution depuis 140 ans . Au projet de restauration et d’aménagement très atypique lancés depuis plus de trente ans ; à travers aussi les destins de ses habitants depuis des décennies , découvrir la petite histoire sur laquelle s’appuie la grande .
Propriété Charbaymond 106 bis avenue Édouard Michelin, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63100 Herbet Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Nous fêtons notre 15eme années de participation aux journées du patrimoine , plusieurs centaines de visiteurs ont partagé avec nous des émotions , de la surprise , de la curiosité à travers de notre…
© photo du propriétaire
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