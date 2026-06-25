Protégeons la ressource en eau Plage de l’Océan Anglet

Informations pratiques

Anglet

Protégeons la ressource en eau

Plage de l’Océan Avenue de l’Océan Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 10:00:00

fin : 2026-07-31 14:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.

Venez participer à des animations de sensibilisation sur la protection de la ressource en eau sur les plages angloyes.

Animé par l’association La Water Family.

Tout public. .

Plage de l’Océan Avenue de l’Océan Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Protégeons la ressource en eau

L’événement Protégeons la ressource en eau Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet