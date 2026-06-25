Protégeons la ressource en eau Plage des Cavaliers Anglet
samedi 1 août 2026 · Plage des Cavaliers · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Protégeons la ressource en eau
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Le label Pavillon Bleu distingue chaque année les plages et les ports de plaisance qui mettent en œuvre une politique de tourisme respectueuse de l’environnement et des humains.
Venez participer à des animations de sensibilisation sur la protection de la ressource en eau sur les plages angloyes.
Animé par l’association La Water Family.
Tout public. .
Plage des Cavaliers Avenue des Cavaliers Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr
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English : Protégeons la ressource en eau
L’événement Protégeons la ressource en eau Anglet a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Anglet
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