Protéger le patrimoine en temps de crise : rencontre avec le Bouclier bleu France, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Protéger le patrimoine en temps de crise : rencontre avec le Bouclier bleu France Dimanche 20 septembre, 09h30 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Accès libre au stand. Horaires précis à confirmer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Comment protéger les œuvres, les monuments et les collections lorsqu’une catastrophe majeure ou un conflit survient ?

Venez découvrir les missions et les actions du Bouclier bleu France, association spécialisée dans la protection et la sauvegarde du patrimoine en temps de crise. Relais français du Blue Shield International, l’association, créée en 2001, est reconnue d’intérêt général et agréée de sécurité civile.

Le stand sera animé par Claudine Jacquet, CAOA de l’Hérault ; Anne-Sophie Gagnal, responsable de l’atelier de conservation-restauration du patrimoine écrit et graphique du service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier ; et Marie-Angeline Pinail, régisseuse des collections universitaires chargée de la conservation préventive à l’Université de Montpellier et co-déléguée de la section Occitanie du Bouclier bleu France.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Comment protéger les œuvres, les monuments et les collections lorsqu’une catastrophe majeure ou un conflit survient ?

©DR