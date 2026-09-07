Protestantisme et laïcité : le cas français à la lumière des expériences étrangères, Temple protestant de la « Petite Étoile », Levallois-Perret
samedi 19 septembre 2026 · Temple protestant de la « Petite Étoile » · Levallois-Perret
Informations pratiques
Protestantisme et laïcité : le cas français à la lumière des expériences étrangères Samedi 19 septembre, 10h30 Temple protestant de la « Petite Étoile » Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
À partir de l’histoire comparée de la laïcité en Allemagne et en France, l’apport des pensées protestantes à la construction de la laïcité sera abordé du XVI° au XXI° siècle. Les pratiques actuelles de la laïcité en Allemagne et en France seront également mises en question au regard des intentions des fondateurs de son organisation contemporaine.
Temple protestant de la « Petite Étoile » 81 rue Anatole France 92044 Levallois-Perret Levallois-Perret 92300 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 1 47 57 76 92 https://levallois-clichy.epudf.org https://www.facebook.com/profile.php?id=61556462914984 Temple protestant de l’Eglise réformée de la petite étoile construit en 1912 par l’architecte Charles Letrosne ; décor intérieur de style gothique flamboyant dont les peintures au pochoir sont attribuées à Emile Menu ; sur le terrain adjacent, on construit avant 1914 la maison des œuvres occupée par le foyer du jeune homme. Est inscrit aux Monuments Historiques depuis 1987. Transports en commun :
– métro : ligne 3, arrêt « Anatole France »
– bus : ligne 174, arrêt « Anatole France’
Conférence
©Michel Dupré pour l’AOPE
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